Pasticceri biscegliesi regalano sospiri al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Bari / FOTO

“La giornata di mercoledì 7 giugno resterà scolpita per sempre nel cuore dei pasticcieri dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il Sospiro di Bisceglie” che hanno donato nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari il famoso Sospiro – commenta il direttore Sergio Salerno – con a supporto l’APLETI ETS con la madrina Francesca Rodolfo e l’amico Claudio Racanati”.

L’iniziativa è un proseguo del Sospiro Day (raccolta fondi effettuata in collaborazione con Assolocali) una partnership ben consolidata a supporto di APLETI ETS, l’associazione dei genitori impegnati nel sostegno ai piccoli pazienti oncologici.

“Emozioni forti ed intense, che devono essere vissute perché hanno bisogno di sostegno – continua Salerno – oltre che una dura lezione di vita sulle vere problematiche che attanagliano la società. I pasticcieri hanno fatto breccia, tra lo stupore dei pazienti, nelle corsie e nelle stanze dei due piani della struttura, che tra il dolce profumo della crema e la bontà dei maestri “sospirai” hanno spezzato la dura routine dei piccoli”.

“Il semplice gesto come quello d’aver fatto assaggiare un ‘semplice’ dolce, se pur buono, ha scatenato un grande entusiasmo, una vittoria verso la malattia che ha fatto anche commuovere qualche genitore, stupito nel vedere il proprio figlio mangiare un dolce che non mangiava da tempo. Il Sospiro si caratterizza ancor più come eccellenza e simbolo cittadino, farcito di valori veri – conclude Sergio Salerno – una passione che ognuno può farne un proprio stile di vita genuino come la nostra Terra e di cui andarne fieri”.

La giornata si è conclusa con un piccolo riconoscimento lasciato dall’Associazione, la scultura del sospiro in legno, agli operatori del reparto e all’Associazione APLETI ETS.