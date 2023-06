Parrocchia San Pietro, ecco il PROGRAMMA completo delle celebrazioni

La parrocchia di san Pietro ha diramato il programma di eventi per i solenni festeggiamenti in onore del suo protettore, Pietro.

Oggi, mercoledì 28 giugno sono previsti diversi appuntamenti: alle 18:30 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 19:00 Santa Messa presieduta da don Matteo Losapio, alle 20:00 avrà luogo la presentazione “Déi respinti. Metafisica degli scarti” a cura di don Matteo Losapio.

Dal 29 giugno al 2 luglio sono giorni dedicati alle Solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Giovedì 29 giugno alle 10:00 verrà celebrata la Santa Messa, alle 18:00 si svolgerà il Giro della banda “Biagio Abbate” Città di Bisceglie per le vie del quartiere, alle 18:30 Santo Rosario, alle 20:00 Processione percorrendo il seguente percorso: Via Cavour, Via Tasso, Via Galilei, Via della Riforma, Via dell’Età Moderna, Via Pascoli, Via Leopardi, Via Canonico Uva, Via Emilio Todisco Grande, Via Di Vittorio, Via Amando Vescovo. Spettacolo di musica a cura di “Dual Bande Style Music” e sagra del “Famoso panino di San Pietro”.

Venerdì 30 giugno alle 18:30 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 19:00 Santa Messa di ringraziamento presieduta da Mons. Giovanni Di Benedetto nel giorno del 55° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Sabato 1° luglio alle 18:30 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 19:00 Santa Messa e raccolta di viveri per la Caritas.

Si conclude domenica 2 luglio con le Sante Messe alle 10:00-11:30-19:00, mentre alle 20:00 avrà luogo “Tu es Petrus”, catechesi in musica a cura della Corale polifonica “Harmonia Petri” della parrocchia.