Operazione contro furti di auto, Angarano: “Plauso a Carabinieri e cittadini che hanno segnalato”

“Il mio plauso e ringraziamento, a nome dell’Amministrazione e della Comunità, ai Carabinieri di Bisceglie coordinati dal Ten. Paolo Petruccelli per questa brillante operazione che va a contrastare i reati predatori e in particolare una delle piaghe più odiose e diffuse sul nostro territorio provinciale, quella dei furti d’auto”. Un plauso anche ai cittadini che hanno segnalato quanto stesse accadendo alla tenenza dei Carabinieri, innescando il fulmineo intervento dei militari”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano commentando la notizia dell’arresto di tre giovanissimi con l’accusa di furto aggravato in concorso, uno dei quali colto in flagrante, in via Vittorio Veneto, a Bisceglie, nell’atto di forzare la serratura di un’auto, salirvi a bordo e partire con estrema rapidità (leggi qui).