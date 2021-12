Open Days e Open Labs in presenza al “Dell’Olio” / PROGRAMMA COMPLETO

L’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, diretto dal prof. Mauro Visaggio, apre le porte a genitori e futuri studenti per delle giornate dedicate agli Open Days informativi dell’offerta proposta dalla scuola d’istruzione superiore.

Per ciò che concerne gli Open Days in presenza le date sono domenica 5 dicembre e domenica 16 gennaio, per dimostrazione di Debate, metodologia didattica d’avanguardia, e domenica 23 gennaio, con sportello informativo e segreteria didattica aperta per le iscrizioni, dalle 10 alle 12.

Spazio anche agli Open Labs in presenza (aperti solo agli studenti): 14 dicembre e 19 gennaio per Informatica, Economia aziendale e Diritto ed Economia politica e 15 dicembre e 20 gennper Scienze Umane, straniere e Diritto ed Economia politica. Dalle 16 alle 18.

Sportello informativo on line martedì 11 gennaio dalle 16 alle 18.

I docenti referenti per l’orientamento a.s. 2022/2023 sono Cinzia Bombini e Sabrina De Chirico e per l’inclusione Mariella Tridente.

La prenotazione agli appuntamenti succitati è obbligatoria e può essere effettuate tramite Modulo Google. Accesso libero per gli studenti. Accesso con Green Pass per gli adulti.

Qui tutte le informazioni sull’offerta formativa.

L’Istituto “Del’Olio” è forte, nell’ultimo anno, dei dati riscontrati dall’indagine “Eduscopio” che rileva le migliori scuole superiori italiane. Nel 2021 l’indice FGA della scuola biscegliese – indirizzo Tecnico-Economico (media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati e crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto – i due indicatori sono in grado di dirci quanti esami hanno superato gli studenti di una scuola [velocità negli studi] e come li hanno superati [profitto degli studi]) è di 53.69/100 (50.71/100 nel 2020). Il voto, in media, della maturità degli immatricolati è di 82 (82.4 nel 2020), il voto dei non immatricolati di 72.2 (72.4 nel 2020), mentre il numero medio dei diplomati per anno è di 104 (122 nel 2020). Per l’indirizzo Scienze Umane-Economico Sociale l’indice FGA è di 68/100. Il voto, in media, della maturità degli immatricolati è di 83.2, il voto dei non immatricolati di 73.6, mentre il numero medio dei diplomati per anno è di 30.