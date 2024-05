Rotary Bisceglie organizza incontro sul tema della sana alimentazione

Il Rotary International Club di Bisceglie organizza per questa sera, sabato 18 maggio, alle ore 18:00, presso l’EPASS, l’evento di chiusura del service: “ALIMENTARSI PER NUTRIRSI: LOTTA ALLE PATOLOGIE DA CATTIVA ALIMENTAZIONE“, in cui si affronteranno temi fondamentali tra cui: nutrizione e stili di vita, patologie gastrointestinali da cattiva alimentazione e obesità tra bulimia e anoressia

All’evento interverranno:

Dott. Stefano Coratella – Nutrizionista

Nutrizionista Dott. Gabriele Papagni – Nutrizionista

– Nutrizionista Dott. Natale Antonino – MMG Gastroenterologo

– MMG Gastroenterologo Dott. Michele M. Laforgia – Psicoterapeuta sessuologo

– Psicoterapeuta sessuologo Dott. Michele Papagni – MMG Ematologo – Presidente Commissione Sanità Rotary Club Bisceglie

con la collaborazione: