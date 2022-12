Oggi il Villaggio di Babbo Natale alla Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” di Bisceglie

Natale è senza dubbio il momento più amato da grandi e piccini e per questa occasione la Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” vuole proporre tra le sue iniziative legate alla festività, una grande novità per vivere insieme la festa e i valori universali di condivisione e gioia che porta con sé.

Gli alunni delle sezioni di Scuola dell’infanzia animeranno il Villaggio di Babbo Natale allestito presso i locali del plesso in via Lancellotti, 16, oggi 21 dicembre dalle ore 16:30 alle 18:30. Il percorso avrà inizio con una lettura animata completamente immersiva e interattiva, cosi pensata dalle insegnanti per renderne la lettura accessibile a tutti i bambini. Successivamente, i visitatori potranno incontrare gli alunni impegnati a svolgere attività come:

Angolo manipolativo, in cui i piccoli elfi prepareranno, attraverso l’utilizzo di pasta di sale o dido’ colorato, biscottini e dolcetti;

angolo del gioco simbolico, in cui i bambini simuleranno un vero pranzo di Natale in una casa calda e accogliente,

angolo della tombola, in cui i bambini potranno vivere la magia del Natale attraverso il gioco più diffuso tra le famiglie nei giorni di festa,

angolo fabbrica dei giocattoli, in cui i piccoli aiutanti di Babbo Natale si adopereranno per impacchettare piccoli pensierini per tutti i bambini che verranno a visitare il grande Villaggio.

Nel refettorio della Scuola dell’infanzia verrà allestita infine la casa di babbo natale e ogni bambino potrà consegnare a lui la sua letterina e scattare una foto ricordo, in attesa del giorno di Natale.