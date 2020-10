Oer, pronto a partire il servizio di trasporto anziani e disabili Easy Go

È arrivato in questi giorni ai blocchi di partenza il Progetto Easy Go, portato sul territorio biscegliese dagli Operatori Emergenza Radio (Oer) con il patrocinio del Comune. I volontari dell’associazione garantiranno infatti un servizio di trasporto gratuito cittadino a disabili e anziani, il tutto sponsorizzato da aziende private.

Gli operatori dell’Oer si serviranno di un pulmino per aiutare persone con difficoltà motoria nello svolgimento delle attività più disparate, dalle visite mediche alle passeggiate quotidiane, il tutto in un’ottica di solidarietà e senza fini di lucro. Il Progetto Easy Go, ideato dalla A&C Mobility Srls di Ostuni, non graverà poi sulle casse comunali, dal momento che sarà finanziato interamente dalle aziende private che vorranno apporre la loro pubblicità sulle fiancate del mezzo.

«Il Progetto Easy go», si legge nella nota stampa dell’Oer, «garantisce alle aziende inserzioniste un’ottima visibilità non solo apponendo il logo sulla fiancata del mezzo, ma anche una efficace promotion della loro attività sul web-site aziendale. Inoltre, per chi volesse aderire, la A&C Mobility Srls, sta realizzando una campagna di promozione esclusivamente gratuita denominata “Easy Go Card” che prevede la consegna, ai tanti soci dei gruppi aderenti al Progetto Easy Go, una Card che garantisce loro sconti per l’acquisto prodotti/servizi dalle aziende convenzionate».