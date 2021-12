Obbligo mascherine in luoghi all’aperto, Angarano: “Scongiurare pericolo diffusione virus”

Prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel periodo delle festività natalizie al fine di tutelare la salute pubblica. Per questo il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano ha stabilito, da venerdì 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto come sotto specificato:

Centro storico: area interna delimitata dalle vie Trento, via Trieste, via Cristoforo Colombo, Largo Purgatorio, Piazza Castello, via Ottavio Tupputi, via Giulio Frisari, Via Cardinale Dell’Olio e Piazza Margherita;

Via Aldo Moro, piazza San Francesco, Via Marconi, Via XXIV Maggio, Piazza Vittorio Emanuele II.

L’obbligo avrà vigore nei giorni dei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) e nei giorni festivi nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 24, prevedendo inoltre nelle giornate del 23, 24, 25, 26, 30, 31 dicembre 2021 e 1° e 6 gennaio 2022, una estensione dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale dalle ore 10 alle 02 del giorno successivo.

“Il senso è chiaramente quello di scongiurare il pericolo di diffusione del virus con particolare attenzione alle nostre vie e piazze maggiormente popolate, in date e orari in cui è probabile che ci possa essere una alta concentrazione di persone”, ha spiegato il sindaco Angarano. “Una misura che abbiamo reputato necessaria, seppur a scopo cautelativo, in condivisione con gli altri sindaci della nostra Provincia, il Prefetto Valiante e il Commissario straordinario della Asl Bat, Delle Donne. Chiediamo quindi ai nostri concittadini di collaborare con buon senso, come tante volte hanno già fatto e continuano a fare, perché l’accortezza di indossare la mascherina secondo le prescrizioni consente a tutti di vivere pienamente e con maggiore serenità le festività natalizie. Un piccolo gesto di rispetto e attenzione per il bene di tutti noi”.