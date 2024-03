Nuovo avviso Progetti di vita indipendente e “Dopo di noi”, come presentare domanda

Fino a giovedì 11 aprile 2024 sarà possibile presentare domanda per il PR.OVI 2024: Progetti di Vita Indipendente e “Provi Dopo di Noi”. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia, ha come obiettivo quello di promuovere l’inserimento sociale e l’autonomia delle persone con grave disabilità.

Diverse sono le linee di intervento adottate per garantire supporto a ciascun beneficiario:

• Linea A: Supporto per persone con disabilità grave (L. n. 104/1992, art. 3, comma 3) non legata all’invecchiamento tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione;

• Linea B: Supporto per persone con disabilità grave (L. n. 104/1992, art. 3, comma 3), prive di supporto familiare, che abbiano i requisiti previsti dal D.M.23/11/2016 e dalla L. n. 112/2016;

• Linea C: Supporto per persone con disabilità grave (L. n. 104/1992, art. 3, comma 3) per il sostegno alla genitorialità rivolto a giovani donne con disabilità che intendono percorrere o già percorrono l’impegnativo compito di prendersi cura dei propri figli.

Il contributo riconosciuto varia in base alla linea ed è pari a:

• Massimo € 15.000.000,00 per la durata massima di 12 mesi, per la Linea A e C;

• Massimo € 20.000.000,00 per la durata massima di 18 mesi, per la Linea B.

Possono presentare istanza tutte le persone disabili residenti in Puglia da almeno 12 mesi in età compresa tra i 16 e i 66 anni (per la Line A e C) e tra i 18 e i 64 (per la Linea B), in possesso del Certificato di disabilità in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, in autonomia o attraverso il supporto dell’Associazione rappresentativa delle persone disabili o i Centri di Domotica.

Le domande, per cui è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 e di un ISEE ordinario o ristretto in corso di validità, possono essere presentate esclusivamente online attraverso l’apposito portale messo a disposizione dalla Regione Puglia https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano dott. Attolico sottolinea che “l’Avviso regionale ha introdotto importanti innovazioni che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e il grado di autonomia della persona nel proprio contesto di vita e permettere ai minori, ai giovani e agli adulti affetti da gravi forme di disabilità, di accompagnare al mantenimento delle autonomie funzionali la crescita culturale e formativa. Il nuovo contributo finanzia anche la partecipazione ad attività di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al lavoro) e interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del co-housing sociale e dell’abitare in autonomia con soggiorni temporanei per garantire il progressivo distacco dalla famiglia, in contesto alloggiativo diverso da quello di origine”.

“Si tratta di una nuova grande opportunità – prosegue l’assessore alle politiche sociali della Città di Trani, Alessandra Rondinone – per garantire una concreta inclusione delle persone affette da grave disabilità attraverso strumenti, che spaziando in vari ambiti, ne promuovono l’inserimento sociale e l’autonomia”.

“Costruire percorsi di vita autonoma – aggiunge l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante – è un obiettivo ambizioso che la misura regionale del Pro.V.I. cerca di favorire. I risultati della passata edizione sono stati importanti anche sul nostro territorio ed è per questo che invitiamo i possibili beneficiari a cogliere questa opportunità di inclusione, inserimento socio-economico e autonomia”.

Al fine di offrire un servizio informativo e di orientamento mirato in favore delle famiglie del territorio, l’Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie istituisce uno Sportello tematico PRO.V.I. presso il Segretariato Sociale del Comune di Trani e del Comune di Bisceglie dove è possibile rivolgersi il martedì e mercoledì dalle 10 alle 11, giovedì dalle 16.30 alle 17.30.

È possibile inoltre prenotare un appuntamento attraverso il sito internet: https://www.segretariatotranibisceglie.it/servizi/segretariato-sociale indicando nell’oggetto “PRO.V.I.”.