Mercato domenicale, successo-bis. Prossimo appuntamento 13 agosto in via san Martino

Anche per l’appuntamento serale di domenica 30 luglio, il mercato in piazza Vittorio Emanuele II ha riscosso grande consenso in termini di partecipazione e di soddisfazione degli ambulanti.

«Il mercato serale in centro si mostra ancora una volta un’idea vincente – afferma Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà e consigliere comunale –. Possiamo affermare ciò constatata la nutrita partecipazione dei cittadini e dei turisti che già dal tardo pomeriggio si sono riversati in piazza Vittorio Emanuele e l’ampia soddisfazione degli operatori», sostiene Abascià.

«Assistere a un coinvolgimento di pubblico così ampio è per Confcommercio Bisceglie motivo di grande appagamento e la conferma di aver avuto un’idea che si è rivelata di successo – afferma Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Un grande risultato per la città, per gli ambulanti, per le attività tutte del centro cittadino e per gli acquirenti reso possibile dal lavoro sinergico tra amministrazione comunale e le associazioni di categoria», evidenzia Carriera.

Prossimo appuntamento domenica 13 agosto nell’area polifunzionale di via san Martino con l’anticipo del mercato settimanale in edizione serale con tantissime attività collaterali come animazione musicale, intrattenimento per i più piccoli e iniziative culturali.