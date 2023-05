Mercato domenicale, l’appuntamento in piazza Vittorio Emanuele

Nuovo appuntamento con il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele II.

Ad annunciarlo è Confcommercio Bisceglie.

Domenica 7 maggio, dalle 8 alle 14, il centro cittadino città ospiterà il mercato della prima domenica di ogni mese come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019.

«Anche di domenica sarà possibile, come ogni prima domenica del mese, effettuare acquisti dagli ambulanti del nostro territorio. Un’occasione per dare linfa al tessuto commerciale locale e fare compere anche in un giorno festivo in cui si è più liberi da impegni lavorativi», dichiara Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà.