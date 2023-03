Mercato domenicale di marzo, appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II

Nuovo appuntamento con il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele II.

Domenica 5 marzo, dalle 8 alle 14, il centro cittadino ospiterà il consueto mercato della prima domenica di ogni mese come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019 che ha accreditato, per dodici anni, settanta posteggi ogni prima domenica del mese ad altrettanti operatori.

“I cittadini apprezzano molto questo appuntamento con il mercato domenicale che dà la possibilità, a quanti non possono effettuare i loro acquisti nel classico mercato del martedì in via san Martino, in un giorno festivo e dunque più libero da impegni settimanali – sostiene il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – Gli addetti all’allestimento del mercato domenicale operino sempre in sinergia con gli esercizi commerciali del centro biscegliese al fine di garantire a tutti il corretto e regolare svolgimento delle attività“, tiene a mettere in evidenza Carriera.

“Grazie anche al Consorzio Mercatincittà e al suo presidente Antonio Abascià, per la professionalità e l’attenzione che profondono nell’organizzazione del mercato domenicale”, conclude il presidente Carriera.