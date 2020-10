Mascherine che riproducono un volto, l’idea dell’artista biscegliese Domenico Velletri / FOTO

Una mascherina protettiva che non celi l’identità, la fisionomia, il proprio volto. Com’è possibile? Grazie alla geniale idea dell’artista Domenico Velletri. Il 47enne biscegliese ha creato una mascherina anti-covid che riproduce fedelmente la parte inferiore del volto di chi la indossa non facendo perderne fisionomia e tratti caratteristici.

Velletri utilizza vernici atossiche e un tessuto doppio strato in cotone. Tutto handmade, fatto a mano su commissione. Basta un selfie e il tempo materiale per realizzare la mascherina, mai come in questo caso, personalizzata.

Successivamente del confezionamento del prodotto se ne occupa un’azienda biscegliese. Velletri tiene a precisare che non si tratta di dispositivi di protezione individuale, né di dispositivi medici, ma di “mascherine che hanno le carte in regola per la popolazione e se questo può incentivarne l’uso, ben venga”.

“Considerando che ormai dobbiamo imparare a convivere con la mascherina e considerando il fatto che con le mascherine è difficile riconoscersi”, spiega a Bisceglie24 Velletri, “ho avuto l’idea di realizzare la serie VEDO “son io, o son io?” in cui rappresentare il resto del volto mancante o chi si vuole essere, che sia un personaggio famoso o un fumetto. Per realizzarle”, sottolinea l’artista, “richiedo una foto frontale con l’espressione desiderata e successivamente la dipingo prima sul singolo strato con colori per tessuto e poi la faccio montare. Il tessuto è 100% cotone, doppio strato lavabile e riutilizzabile. Assolutamente Made in Italy. Gli utenti interessati possono contattarmi direttamente sul mio WhatsApp che è visibile sui miei diversi social oppure in direct Instagram (@domenico.velletri.real), Facebook (Domenico Velletri Artist) e Twitter (Domenico Velletri art)”.