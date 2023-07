Luglio, mercato della prima domenica del mese / Ecco DOVE e A CHE ORA si svolgerà

Torna, come ogni mese, il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele II. Ad annunciarlo sono Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà.

Domenica 2 luglio, dalle 16 alle 24, il centro cittadino accoglierà il mercato della prima domenica del mese come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019.

«Abbiamo optato per la fascia serale sia per questioni legate alle temperature, più sopportabili dal tardo pomeriggio in poi, sia per dare linfa e respiro alle vie del centro spesso penalizzate nel corso della bella stagione, momento dell’anno in cui c’è un più nutrito riversamento sul lungomare – spiega Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà e consigliere comunale –. Si tratta, in ogni caso, di un appuntamento importante per effettuare i propri acquisti dai validissimi ambulanti del nostro territorio», conclude Abascià. Per l’ottimale svolgimento del mercato saranno limitati sosta e transito in piazza e nelle vie adiacenti.