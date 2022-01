Live tour al quarto circolo didattico “don Pasquale Uva” / DATE e ORARI

“I docenti e i nostri piccoli studenti avrebbero tanto voluto incontrare i genitori e i futuri alunni per raccontare la nostra vita quotidiana a scuola, sempre a disposizione dei bambini e della loro crescita umana e didattica ma, visto l’andamento epidemiologico e spinti dal buon senso, scegliamo di non effettuare Open Day in presenza”, questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del quarto circolo didattico “don Pasquale Uva” di Bisceglie relativamente alle giornate di apertura straordinaria e conoscitiva programmate da settimane.

“Siamo certi della vostra comprensione”, aggungono, “Tuttavia, non vogliamo lasciarvi soli! Allora abbiamo pensato di organizzare delle visite guidate nei plessi nelle seguenti giornate: -15.01.2022 dalle ore 10 alle ore 12 / 19.01.2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.00”

“Ad accogliervi troverete i nostri docenti responsabili di plesso: Plesso Falcone/Borsellino – Ins. Sciascia; Plesso Salnitro – Ins. Valletta (infanzia) / Ins. Maenza G. (primaria); Plesso Cosmai – Inss. Di Pinto/Di Tullio (infanzia) / Inss. Mitoli/Di Gioia (primaria)”.

Si accede previa prenotazione al seguente link entro e non oltre il giorno 14.01.2022 alle ore 12.00:https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdatGIgUmV…/viewform…

È necessario green pass e mascherina FFP2. L’accesso sarà consentito solo ai genitori. Infoline: 0803929311.