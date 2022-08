Limitazioni alla Circolazione stradale in occasione di “Libri nel Borgo Antico” / DETTAGLI

In occasione del Festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie nei giorni 25-26-27 e 28 agosto, con apposita ordinanza sindacale, la n. 152 del 22 agosto, sono state apportate delle limitazioni alla circolazione veicolare:

Nei giorni giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 Agosto, viene disposto il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 16:00 fino alle ore 01:00, per tutti i veicoli – compresi quelli dei residenti e titolari di attività commerciali per tutte le loro estensioni, in via Frisari, via Ottavio Tupputi, via Cardinale Dell’Olio, Piazza Duomo, Piazza Castello dall’intersezione con Largo Purgatorio e Strada Guardiano all’intersezione con via Tupputi, piazza Tre Santi e Largo Piazzetta, via Cristoforo Colombo e via Porto dall’intersezione con via Nazario Sauro all’intersezione con via Fragata (quest’ultima limitazione alla viabilità sarà resa agibile solo per i giorni 26- 27 e 28 agosto);

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza Vittorio Emanuele II per il tratto compreso da via Matteo Renato Imbriani sino a Largo Corazzata Roma con la sola eccezione di veicoli adibiti al servizio della manifestazione e degli ospiti muniti di specifico pass autorizzativo.

Anticipazione alle ore 18:00 del divieto di transito già previsto per i giorni di venerdì, sabato e domenica in via Nazario Sauro nel corso della stagione estiva con ordinanza n. 94/2022.

Instaurazione temporanea del senso unico alternato in via Trieste con accesso da via Trento per permettere ai residenti del centro storico in via Cristoforo Colombo e Strada Guardiano di raggiungere il parcheggio sul Bastione San Martino durante lo svolgimento del Festival Letterario “Libri nel Borgo Antico”.