Libera Bisceglie si rinnova e lancia una campagna iscrizioni

‘Libera Bisceglie Sergio Cosmai’ si rinnova e lancia una campagna di nuove iscrizioni per il Presidio biscegliese dell’Associazione.

“Il 13 marzo – spiegano dal Presidio Libera Bisceglie – ricorre il 39esimo anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai. A lui, uomo di stato che non ha chinato la testa davanti alla ‘ndrangheta, è intitolato il Presidio biscegliese. In questo giorno, vogliamo rinnovare il nostro impegno contro le mafie e per la legalità e la giustizia sociale, aprendo a tutti coloro, singoli e associazioni, che abbiano voglia di camminare insieme su questa strada”.

Libera Bisceglie ha preparato un form di pre-adesione (bit.ly/libera-bisceglie) nel quale è possibile inserire i propri dati. Successivamente il Presidio organizzerà un incontro con tutti gli interessati per raccontare il lavoro quotidiano di Libera sul territorio e le iniziative future.

“Siamo certi che tanti cittadini e associazioni accoglieranno questo nostro invito e parteciperanno alle future attività di Libera Bisceglie. Saremo ovviamente presenti all’iniziativa ‘La scuola in marcia contro le mafie’, organizzata dal Comune di Bisceglie per il 13 marzo, un’occasione importante per tenere sempre vivi il ricordo e la memoria di Sergio Cosmai”, concludono dal Presidio.

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.