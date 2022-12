Leo Carriera (Confcommercio): “Un Natale sereno a tutti e un 2023 con percorsi meno tortuosi”

Volge al termine un anno, l’anno sì della reale ripartenza dopo due anni delicati, pesanti, bui, ma un anno in cui conflitto bellico tra Russia e Ucraina, rincari sui costi dell’energia e del gas, crisi di governo ed elezioni anticipate hanno creato alcune instabilità che hanno molto più che impensierito commercianti, ambulanti, esercenti tutti.

Un anno, però, in cui “tutte e tutti gli operatori del commercio locale hanno saputo, come sempre hanno mostrato di saper fare, rimboccarsi le maniche, andare avanti e lavorare per la crescita della comunità prima ancora che di quella personale e professionale”, mette in evidenza il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera.

“Non smetteremo mai di dire ‘Grazie” a tutti i titolari delle attività del nostro territorio cittadino – afferma Carriera – che, con compattezza, senso di comunità, perseguendo i medesimi obiettivi, hanno dato prova di reagire anche nelle mareggiate più aspre. Hanno saputo fare rete e vincere giorno dopo giorno la sfida del rimanere attivi, competitivi”, sottolinea Carriera.

“E grazie anche alle istituzioni che sono state presenti e hanno accolto istanze e ascoltato criticità da parte della categoria, impegnata sul fronte in prima linea ogni singolo giorno. Grazie ai cittadini che hanno preferito acquistare per loro stessi o per gli altri dai negozi della città di Bisceglie perché, così facendo, hanno dato respiro, ossigeno, linfa vitale al commercio di prossimità bisognosissimo di attenzioni e di sostegno”, continua il numero uno di Confcommercio Bisceglie.

“Che sia un Natale sereno per tutte e per tutti, commercianti e cittadini, rappresentanti del mondo istituzionale e per quanti contribuiscono ogni giorno alla crescita economico-sociale della nostra città. E che possa sorgere, tra pochi giorni, un nuovo anno capace di dare maggiore serenità e porre dinanzi percorsi decisamente meno tortuosi a tutte e a tutti”, conclude Carriera nel suo messaggio augurale.