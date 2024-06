A Bisceglie il Summer Tour Bike, passeggiata in bici nell’agro

Metti insieme due associazioni, la voglia di pedalare, il senso di appartenenza di una comunità: quello che ne verrà fuori è qualcosa di speciale! È così che è nata l’idea del Summer Tour: creare un legame tra coloro che condividono il risiedere nel quartiere Sant’ Andrea, fare squadra per valorizzare questa parte della città. Il modo migliore è una biciclettata, in occasione proprio della festa religiosa di quartiere in onore della Madonna dell’Altomare.

L’appuntamento è Domenica 16 giugno, raduno alle ore 08.30 al parco Sant’Andrea in via Santa Chiara d’Assisi.

La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 09.00. “Pedaleremo insieme – si legge nella nota – attraversando la campagna biscegliese. La prima tappa del ciclotour prevede la visita guidata alla scoperta di Torre Gavetino, poi raggiungeremo il Dolmen La Chianca, monumento megalitico risalente all’età del Bronzo. Infine, gusteremo una merenda sana e genuina preparata dall’azienda agricola Bombini. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti, grandi e piccini. Rientro previsto alle ore 12.00 circa.

Si consiglia di portare con sé acqua, berretto e protezione solare. Si consiglia l’uso del casco. L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB e dall’associazione Quartiere Sant’Andrea, in collaborazione con l’azienda agricola Bombini. L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliae, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. Possibilità di tesserarsi alla partenza.