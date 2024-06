A Bisceglie inaugurata stele dedicata a Giacomo Matteotti

“In Piazza Vittorio Emanuele, insieme all’Associazione Mazziniana Italiana – sezione “Vincenzo Calace” di Bisceglie, abbiamo scoperto una stele dedicata a Giacomo Matteotti, simbolo di coraggio e difensore della democrazia. Questo monumento non solo celebra la sua memoria, ma ci ricorda l’importanza di lottare per la libertà e la giustizia”. Lo dichiara in un post sul profilo istituzionale il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Grazie al presidente Michele Finelli, e al vicepresidente, Alessandro Augurio, dell’Associazione Mazziniana Italiana. Grazie a Biagio Lorusso e a tutti i soci della sezione di Bisceglie – conclude Angarano – per aver promosso questa iniziativa che ci permette di mantenere vivi i valori per cui Giacomo Matteotti ha sacrificato la sua vita”.