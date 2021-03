Lavoro, Sanitaservice Asl Bt cerca 33 addetti alle pulizie negli ospedali della Provincia

“Sanitaservice Asl Bt srl ha commissionato alla società Job Italia Spa la ricerca di n. 33 lavoratori ausiliari pulitori in regime somministrato da impiegare nei reparti covid 19″, questo l’annuncio della società che gestisce l’igiene negli ospedali della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Requisiti richiesti sono:

Nazionalità italiana o di uno dei Paesi UE;

Terza media;

Residenza e domicilio in uno dei Comuni della Provincia Bt, al fine di ridurre e contenere la mobilità;

Idoneità alla mansione accertata dal medico competente della società ed assenza di una qualsiasi limitazione psico-fisica.

“Inizialmente saranno collocati presso ospedali o servizi no covid, sino ad una settimana successiva alla somministrazione del vaccino per essere poi destinati agli ospedali covid di Barletta e Bisceglie e nei reparti post covid di Canosa di Puglia, ovvero nei reparti ad alto ed altissimo rischio”, si legge sul sito ufficiale dell’azienda.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo mail sanitaservice@jobitalia.net .

“Gli uffici di Sanitaservice Asl Bt srl non potranno dare altre informazioni in quanto non in possesso e comunque non competenti, tanto meno se richieste telefonicamente”, scrivono nella nota.

La durata del lavoro somministrato è a tempo pieno e per tre mesi. Potrà essere prolungata in relazione all’andamento della pandemia e/o alle esigenze di Sanitaservice Asl Bt srl .