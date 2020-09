Lavori scuola “De Amicis”, divieto di sosta lungo tutto il perimetro dell’edificio

Lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti elettrici per la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Bisceglie situata in piano centro cittadino.

A tal proposito la Ripartizione Viabilità E Polizia Locale ha emenato l’ordinanza n. 148 nella quale si legge: “Preso atto della comunicazione della Ripartizione Tecnica, Ufficio Lavori Pubblici con la quale il Geom. Stefano Porcelli, in qualità di direttore dei lavori in oggetto specificati, chiede un provvedimento limitativo alla sosta con rimozione per tutti i veicoli, lungo le strade perimetrali dell’edificio scolastico ‘Edmondo De Amicis’, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici e antincendio presso il predetto istituto a decorrere dalla data di emissione dell’ordinanza fino al 06/03/2021, nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 18:00, si chiede 1) il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Monte san Michele (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Piave fino all’incrocio con via XXIV Maggio; 2) il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via XXIV Maggio (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Monte san Michele fino all’incrocio con via Vittorio Veneto; 3) il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Vittorio Veneto (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via XXIV Maggio fino all’incrocio con via Piave; 4) il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Piave (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via Monte san Michele”.

Insomma circa sei mesi nel corso dei quali, dati i necessari lavori in corso d’opera, si prevedono disagi per la sosta soprattutto in fase di entrata e uscita degli alunni dal plesso scolastico.

Il testo dell’ordinanza.