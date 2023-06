L’Arcivescovo D’Ascenzo incontra le associazioni del terzo settore di Bisceglie

Lunedì 5 giugno, a Bisceglie, negli ambienti pastorali della Basilica Concattedrale di san Pietro, alle ore 19:00, l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo incontrerà le associazioni del terzo settore di Bisceglie.

L’iniziativa è in collaborazione con la Zona Pastorale di Bisceglie e l’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali: «Si tratterà – dichiarano gli organizzatori – di un momento informativo e conoscitivo, di ascolto soprattutto, circa le iniziative e le attività delle associazioni locali, che svolgono un ruolo sociale e culturale essenziale, arricchendo la comunità e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolando la cooperazione, il mutualismo, la solidarietà. L’incontro, da parte ecclesiale, si inserisce nel secondo anno del cammino sinodale denotato dal promuovere cantieri di ascolto delle diverse realtà operanti nel territorio. L’Arcivescovo vi partecipa per ascoltare le associazioni soprattutto in ordine delle attese nei confronti della comunità ecclesiale. Sono invitate tutte le associazioni».