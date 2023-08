La masseria “Brezza tra gli ulivi” riapre le porte a bambini e studenti / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – La masseria “Brezza tra gli Ulivi” è immersa in un rigoglioso uliveto sul mare, in un’oasi naturalistica ricca delle tante piante tipiche della macchia mediterranea dove regnano l’ospitalità, l’accoglienza e la tranquillità, in un contesto paesaggistico integro e incontaminato, sulla costa a Levante di Bisceglie.

La struttura sita in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie, oltre alla sua attività prevalente di olivicoltura, è dedita ancora oggi a una riqualificazione e valorizzazione sia dei muretti che delle specchie, delle cisterne di raccolta di acqua piovana e dei manufatti rurali realizzati da quella pietra che i vecchi contadini rimuovevano dai terreni per renderli più fertili e facilmente coltivabili (che simpaticamente potremmo definire come un riciclo archeologico).

La struttura svolge tutte le attività multifunzionali tipiche di un agriturismo, come l’ospitalità in spazi all’aperto (tipica di un campeggio), l’attività ricreativa, la degustazione dei prodotti del territorio, realizzata in totale relax sulla piscina benessere, e l’orto didattico sul mare.

Questo luogo incastonato nella natura richiama l’attenzione di numerosi turisti provenienti da molte parti d’Europa, che rimangono affascinati dalla bellezza del nostro territorio. L’impianto è situato al centro tra Torre Calderina e l’insenatura della zona umida di Cala Pantano e a pochi passi dalle spettacolari Grotte di Ripalta, luoghi preziosi in cui rivive la storia locale.

La struttura, inoltre, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di masseria didattica da parte della Regione Puglia. “Brezza tra gli Ulivi” è un posto salutare e naturale in cui vengono proposti percorsi didattici pensati per le esigenze degli insegnanti e dedicati ai bambini e ai ragazzi dei diversi ordini di scuola, dalla materna alla scuola secondaria di secondo grado. Le attività della masseria didattica spaziano dal parco giochi a tema ideato per i più piccoli, passando per il “Villaggio dei piccoli campeggiatori”, il laboratorio di “Mani in pasta” e della produzione di olio extravergine d’oliva, il percorso delle erbe officinali, la pet therapy con gli animaletti da cortile e l’orto sul mare.

(Ecco di seguito il link dei percorsi della masseria didattica https://www.brezzatragliulivi.it/percorsi-masseria-didattica/)

La mission della masseria didattica è quella di far conoscere, appassionare e sensibilizzare i cittadini del futuro per renderli consapevoli dell’importanza del nostro territorio per il valore della sua grande risorsa sia dal punto di vista della vivibilità sia per renderlo usufruibile ai tanti turisti che visitano la nostra Puglia.

Info: 3451719400 – info@brezzatragliulivi.it