La Chiesa di sant’Agostino riapre al culto, ecco il PROGRAMMA degli eventi

Il prossimo 31 maggio, durante la solenne concelebrazione eucaristica con il rito di Dedicazione presieduto da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, alle 19.30, la Chiesa di sant’Agostino sarà riaperta al culto dopo i radicali lavori di restauro.

“La Chiesa – ha dichiarato don Stefano Montarone a In Comunione – ha chiuso le porte ai fedeli il 1° ottobre 2017 e i lavori sono iniziati pochi giorni dopo. Non è stato facile, ci sono stati tanti imprevisti che hanno rallentato e a volte addirittura bloccato l’andamento dei lavori. La pandemia e la burocrazia si sono messi di traverso e hanno decisamente ostacolato la strada verso la riapertura della chiesa. Ma ce l’abbiamo fatta”.

Don Stefano Montarone, parroco di sant’Agostino dal 2015, racconta gli ultimi anni di impegno e fatica per portare a termine la ristrutturazione e il restauro della chiesa. Lavori resi possibili grazie al contributo dell’8×1000 della Chiesa Cattolica e alla generosità dei fedeli. “L’accesso al finanziamento dell’8×1000 è stato di vitale importanza e ci ha permesso di far fronte al 50% delle spese sostenute per i lavori. Parliamo di quasi 400mila euro. Accanto all’8×1000, i fondi della diocesi e la straordinaria generosità dei parrocchiani. Sono stati grandi e hanno dimostrato di avere un cuore d’oro. Nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, il quartiere non ha fatto mancare il sostegno per la parrocchia e i lavori”. Chi tornerà a sant’Agostino 1700 giorni dopo l’avvio del cantiere, troverà una chiesa completamente rinnovata.

“Precedentemente nella Chiesa erano stati fatti degli interventi tampone per migliorare o sistemare qualcosa, non sempre con gli effetti sperati. Con questi lavori la Chiesa è stata riportata all’origine, ai colori di un tempo, togliendo tutto ciò che nel tempo era stato aggiunto o modificato. Tutto torna allo stile originario della parrocchia”.

In vista dell’evento, si terranno altresì momenti di riflessione e di preghiera, secondo il seguente programma:

25 maggio 2002, ore 19.30

“Ecco la Santa Dimora di Dio. Il Signore raduna i suoi fedeli e da forza e vigore al suo popolo (Antifona dalla Liturgia di Dedicazione)

26 maggio 2022, ore 19.30

“La Cappella” – Storia di una chiesa e di un quartiere

Intervengono:

Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie

Gianfranco Tedesco, Storico

Sergio Bombini, Architetto

Don Stefano Montarone, Parroco

Modera: Giuseppe Milone

27 maggio 2022, ore 19.30,

Veglia di preghiera con le Reliquie dei Santi che saranno collocate nell’altare della nuova chiesa, presieduta da don Sergio Pellegrini, Vicario Generale