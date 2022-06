Il presidente Amnesty Italia: presenta a Bisceglie rapporto su diritti umani nel mondo

In questo primo fine settimana di giugno, la Circoscrizione Puglia e Matera di Amnesty International presenta, in due eventi, il Rapporto Annuale 2021-22 con la presenza di Emanuele Russo, Presidente della Sezione Italiana di Amnesty International. Domani, domenica 5 giugno, alle ore 10:30, Russo dialogherà con Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale e Domi Bufi, Responsabile Amnesty International Puglia e Matera. L’appuntamento-aperitivo si terrà alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Per la prima volta un Presidente di Amnesty International Italia farà tappa a Bisceglie: presenterà il più importante documento prodotto a livello internazionale da quella che è la più grande organizzazione non governativa impegnata nella difesa dei diritti umani al mondo.

Il Rapporto di Amnesty International documenta, ogni anno, la situazione dei diritti umani in 149 Paesi e ne fornisce analisi globali e regionali: è un documento fondamentale per chi vuole conoscere a fondo il mondo in cui viviamo ed è la fonte su cui si basano le azioni e le campagne del movimento.

L’altro appuntamento con Emanuele Russo si terrà invece stasera, 4 giugno, al Convitto Palmieri di Lecce, alle ore 19, con Paola Ancora, giornalista del “Nuovo Quotidiano di Puglia”.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza che voglia conoscere l’importanza del Rapporto e dei diritti umani a livello mondiale, fulcro dell’attività del movimento.