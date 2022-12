Il Natale di Confcommercio tra Fidelity Contest e animazione in centro / DETTAGLI

Un periodo pregno di iniziative per Confcommercio Bisceglie: sabato 17 dicembre, dalle 19 in via Aldo Moro, “Auguri di Natale”, spettacolo musicale a cura dell’associazione culturale “Fagipamafra”. Presenzieranno l’insegnante di canto Luciana Negroponte e il direttore artistico Fabiano Di Lecce.

Domenica 18 dicembre, in via Aldo Moro e in piazza san Francesco, in mattinata parata itinerante con trampolieri a cura di Saltoincanto, letture animate curate da Lucrezia Mastrapasqua e laboratorio teatrale a cura di Fagipamafra. In serata artisti di strada e spettacoli itineranti ed esibizione musicale della Never Hide Band. In via XXIV maggio in mattinata animazione musicale e truccabimbi a cura di Minnie, spettacolo di magia di Saltoincanto, mercatino dell’artigianato, musica a Km zero a cura dell’Hdemia musicale Zamar e Fidas Band e coro. In serata artisti di strada e musica itinerante, musica a cura di Zamar e villaggio di Babbo Natale a cura di Magicabula.

Confcommercio ricorda inoltre che è attivo il Fidelity Contest: fino al 30 dicembre, effettuando acquisti in uno degli ottanta negozi aderenti all’iniziativa, il cliente riceverà subito un biglietto per partecipare all’estrazione del 6 gennaio 2023 (che si terrà in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 20:00). Saranno sorteggiati quaranta biglietti i cui possessori si aggiudicheranno i tantissimi premi in palio. L’evento è organizzato con il supporto delle attività commerciali, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Duc Bisceglie.

“Rinnoviamo l’invito a effettuare i propri acquisti e i regali di Natale nelle attività della nostra città per dare forza e linfa al commercio cittadino, quello capace di trascinare l’economia di un territorio e costituito da professionisti in grado di fornire suggerimenti, consigli e di seguire passo dopo passo le esigenze dell’acquirente”, mette in evidenza il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera.

“Grazie alle attività che hanno aderito al contest, a quanti parteciperanno con piccoli e grandi acquisti, al Comune di Bisceglie e al Duc per aver patrocinato l’iniziativa”, conclude Carriera.

Proseguirà, intanto, a livello nazionale e fino al 25 dicembre, la campagna social “#ComproSottoCasa perché mi sento a casa” che ha come obiettivo valorizzare il ruolo di aggregatore sociale che le attività commerciali svolgono nelle città ed evidenziare il legame che esiste tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi.