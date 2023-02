Il Carnevale sotto casa! Festa in maschera in via Cala dell’Arciprete

Arriva “Il Carnevale sotto casa”, evento nato per festeggiare il Carnevale per strada in uno dei quartieri periferici della città e organizzato da Associazione 21 e da alcune imprese e associazioni attive sul territorio biscegliese: Rondò Caffè, U Chiazzéire, Emporio Calzature, Pizzeria Strike, Farmacia San Francesco e Biciliae.

Appuntamento domenica 19 febbraio dalle 10.30 in via Cala dell’Arciprete, nel tratto di strada compreso tra via Fragata e via Martin Luther King. Una festa in maschera pensata per bambini e famiglie ma aperta ovviamente a tutti.

Una mattinata tra coriandoli e stelle filanti, trucca-bimbi, animazione, giochi e burattini, chiacchiere, biscotti e confetti. Tutti gli ingredienti giusti per una grande festa di Carnevale animata da Associazione 21 e dalle attività del quartiere. E per concludere la premiazione delle maschere più belle, curiose, divertenti e simpatiche indossate dai bambini durante la festa.

“Non dobbiamo mai dimenticare – spiegano gli organizzatori – che i negozi di prossimità sono fondamentali per le nostre città perché rappresentano un presidio sociale e di sicurezza per le famiglie e per i quartieri. Dopo l’esperimento riuscito di Natale, torniamo con “Il Carnevale sotto casa”, evento patrocinato dal Comune di Bisceglie, per portare l’allegria di questa festa anche in una zona poco frequentata, soprattutto di sera. Un’iniziativa che ci impegniamo a riproporre ogni anno con l’augurio che si possa estendere a diverse zone della nostra città”.