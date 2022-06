Il biscegliese Soldani tra i consiglieri Fondazione nazionale Dottori Commercialisti

Il presidente uscente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Trani, Antonello Soldani, è entrato a far parte degli otto consiglieri della Fondazione nazionale Dottori Commercialisti, istituto di ricerca di categoria. L’incarico è stato conferito nel corso della prima riunione del neoeletto Consiglio nazionale presieduto da Elbano de Nuccio, ex Presidente dell’Odcec di Bari.

«Ringrazio vivamente – ha subito commentato Antonello Soldani – il Presidente Elbano e l’intero Consiglio nazionale neo eletto per l’attenzione che mi hanno voluto dedicare che mi piace considerare come un riconoscimento particolare all’Odcec di Trani e mio personale, eletto per ben tre volte e con quasi 12 anni di presidenza alle spalle. Grazie all’impegno dei miei consiglieri ed in particolare del vice Presidente Tonio Albrizio, partendo dal commissariamento dell’Ordine, abbiamo rifondato l’Odcec di Trani, abbiamo dato visibilità nazionale ed internazionale alla nostra professione nel territorio che si riconosce nell’area di competenza del tribunale di Trani».

«Oggi la nuova sfida – prosegue Soldani – è quella di traghettare la Fondazione nazionale (FNC), principale ente del Consiglio nazionale, verso la costituzione di due entità specialistiche: una fondazione finalizzata alla ricerca e quindi ad esprime la posizione dei commercialisti rispetto alle tematiche professionali e l’altra ad assicurare la necessaria formazione ai 130 mila iscritti italiani nelle aree professionali che richiedono sempre maggiore specializzazione. Mi piace evidenziare il ruolo decisivo che i professionisti pugliesi hanno in questa nuova governance nazionale: il Presidente del Consiglio nazionale e un consigliere; due consiglieri nella Fondazione. Mi auguro che si raccolgano numerose e qualificanti collaborazioni dai colleghi pugliesi nelle istituende commissioni nazionali».