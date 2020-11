Giornata mondiale dei poveri, Angarano: “Grazie a cittadini altruisti che si dedicano al prossimo”

“Oggi è la giornata mondiale dei poveri, che peraltro ricorre in un periodo molto delicato, quello dell’emergenza sanitaria e della relativa crisi economica e sociale che sta causando un rapido quanto preoccupante progresso della povertà nelle nostre Comunità”. A parlare è il sindaco Angelantonio Angarano attraverso una nota giunta nella tarda mattinata odierna.

“In questa giornata speciale rivolgo il mio grazie di cuore ai nostri concittadini – e sono tanti – che con straordinaria generosità ed encomiabile altruismo si dedicano ad aiutare chi è in difficoltà. Senza la loro attività volontaria, frutto di amore per il prossimo, la nostra Città sarebbe sicuramente più vulnerabile. Il nostro sentito riconoscimento – prosegue il primo cittadino – va anche a coloro che si stanno adoperando per l’assistenza alla popolazione in questa emergenza, vale a dire la Protezione Civile e tutti i volontari pronti a sostenere le persone in stato di bisogno”.

“E nell’aiuto delle persone fragili in prima linea ogni giorno ci sono i Servizi Sociali Professionali: a tutto il personale, coordinato dall’Assessorato alle politiche sociali, va il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano. Recentemente, per esempio, abbiamo firmato un protocollo con Caritas, Centro per l’impiego e Csv San Nicola per strutturare una “presa in carico integrata” di soggetti in situazione di povertà ed esclusione sociale. Insieme – conclude Angarano –siamo più forti contro la povertà e abbiamo più possibilità di non lasciare indietro nessuno”.