Giornata contro la violenza sulle donne, il programma delle iniziative previste a Bisceglie

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, il Comune di Bisceglie, in sinergia con l’Ufficio di Piano d’Ambito sociale Trani-Bisceglie, gli IISS Comai e Liceo Da Vinci, il Centro Antiviolenza “Save”, le associazioni Fidapa Bisceglie e Contesto, la Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, le Vecchie Segherie Mastrototaro e il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, ha organizzato un ciclo di appuntamenti per la sensibilizzazione e l’educazione al rispetto delle donne. Di seguito il calendario degli eventi:

· 16 novembre, ore 19 alle Vecchie Segherie Mastrototaro: Volevo solo fare la calciatrice – Storie di ambizione, di successi e di diritti negati alle atlete nel mondo del calcio, dialogo con Alice Pignagnoli. Organizzato da Fidapa sez. Bisceglie;

· 17 novembre, ore 9 all’I.I.S.S. “Sergio Cosmai”: Volevo solo fare la calciatrice, Alice Pignagnoli incontra gli studenti. Organizzato da I.I.S.S. Cosmai e Fidapa sez. Bisceglie;

· 17 novembre, ore 11 al Liceo “da Vinci”: Volevo solo fare la calciatrice. Alice Pignagnoli incontra gli studenti. Organizzato dal Liceo L. Da Vinci e Fidapa sez. Bisceglie;

· 17 novembre, ore 18.30 al Castello Svevo Angioino di Bisceglie – sala della Bifora: Identitalk: identità di genere mito o realtà, con il dott. Michele Massimo Laforgia. Organizzato da Con.Te.Sto.Lab;

· 23 novembre, ore 9,00-19,00 Open Day Night Liceo da Vinci: L’eco di Narciso – il tema della violenza sulle donne nella società, cultura e scienza. Organizzato dal Liceo Scientifico, Linguistico, Coreutico L. da Vinci;

· 25 novembre, ore 18 alle Vecchie Segherie Mastrototaro: Dalla Rassegna I diritti in genere 20/11 – 20/12. Un progetto editoriale per le scrittrici dimenticate: RINA edizioni. Organizzato da Circolo dei Lettori – Presidio del Libro Bisceglie in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro e RINA edizioni, a cura di Giorgia Antonelli e Michela Dentamaro;

· 25 novembre, ore 19,30: Corteo silenzioso “Se tocca a me, voglio essere l’Ultima”. Partenza piazza Diaz – arrivo piazza Vittorio Emanuele (lato palazzuolo). Organizzato dal collettivo cittadino “Cittadine e Cittadini per la questione di genere”;

· 29 novembre, ore 20 all’Auditorium San Luigi – Trani: Ridere è una cosa seria, di e con Daniela Baldassarra. Ingresso gratuito con prenotazione. Organizzato dall’Ambito territoriale sociale di Trani-Bisceglie e dal CAV Trani-Bisceglie SAVE;

· 30 novembre, ore 9 nella sala degli specchi di Palazzo Tupputi: Fiabe in rosso, letture del prof. Enzo Abascià agli studenti delle scuole primarie cittadine. A cura del Comune di Bisceglie e del CAV Trani-Bisceglie SAVE.