“Gioca con Tano”: ecco il Parco Didattico Tematico nell’uliveto di “Brezza tra gli Ulivi” / DETTAGLI

PUBBLIREDAZIONALE – Nasce il Parco Didattico Tematico dedicato al simpatico e leggendario “Mostro del Pantano” a Brezza tra gli ulivi in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie.

Nel fantastico uliveto di “Brezza Tra Gli Ulivi”, che mantiene saldi princìpi di rispetto della natura e della territorialità lo staff di “Brezza” presenta “Gioca con Tano”, un emozionante Parco Didattico Tematico che nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini all’ambiente in modo fantasioso e per diffondere l’educazione ambientale attraverso un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

Ad accompagnare i piccoli in questa magica avventura sarà la mascotte “Tano” che custodisce i segreti della salvaguardia della natura e attenderà i bambini per trasmettere loro conoscenze e valori tradizionali così da poterli denominare “Guardiani e Promotori delle bellezze di Puglia”.

In occasione la struttura ha organizzato, in collaborazione con i “Room to Play”, un Racconto Itinerante nominato “La Brezza delle Storie” per valorizzare il patrimonio ambientale del luogo e il suo ricco tessuto di storie e tradizioni! Questa performance animata si svolgerà in tre luoghi diversi all’interno di “Brezza Tra Gli Ulivi”, nei quali si darà vita alle vicende legate alla leggenda del Mostro del Pantano e del Tesoro di Pacciano.

L’evento sarà presentato in due repliche mattutine nella giornata di domenica 16 maggio; la prima dalle 10:30 alle 11:30 e la seconda dalle 11:30 alle 12:30. In ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti gli spettatori saranno suddivisi in gruppi.