Europee 2024, avviso del Comune di Bisceglie per inserimento in elenco aggiuntivo di scrutatori

In vista delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo che si terranno l’8 e 9 giugno 2024, il Comune di Bisceglie ha pubblicato un avviso al fine di acquisire la disponibilità di cittadini, non iscritti nell’Albo degli scrutatori, interessati all’inserimento in un elenco aggiuntivo.

I soggetti inseriti potranno subentrare nell’esercizio delle funzioni di scrutatore e, laddove strettamente necessario – specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali – anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali, esclusivamente a seguito di esaurimento dell’elenco degli scrutatori che saranno estratti e di quello relativo alle sostituzioni, redatti attingendo dall’elenco costituito con avviso pubblico del 31/01/2024.

Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità esclusivamente in forma telematica, tramite e-mail o PEC, all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie. La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 10 maggio 2024agli indirizzi elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it (PEC) o elettorale@comune.bisceglie.bt.it (Mail).

Nell’oggetto della mail, è necessario specificare: “DISPONIBILITÀ ALL’EVENTUALE NOMINA DI SCRUTATORE PER LE EUROPEE 2024 – COGNOME e NOME”. Alla domanda, a pena di esclusione, va allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Per consultare l’avviso pubblico e scaricare il modello di domanda è possibile cliccare al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=670&area=H.