Elezioni, donne più votate: le congratulazioni di Confcommercio Bisceglie

Il presidente Leo Carriera tiene a porgere le congratulazioni a nome della Confcommercio Bisceglie alle donne candidate al consiglio comunale che hanno ottenuto larghissima fiducia dagli elettori: «Davvero complimenti alle donne che in questa tornata elettorale hanno conseguito un numero di preferenze corposo e ampio segno di grande considerazione e grande fiducia da parte degli elettori e di indubbia qualità e acclarate capacità. Per tutte mi complimento con le prime cinque donne più suffragate oltre la soglia dei 400 voti: Elisabetta Mastrototaro, Roberta Rigante, Giorgia Preziosa, Claris Russo e Francesca Coppa», sottolinea Carriera.

«La doppia preferenza, per certi versi, aiuta lungo il percorso dell’elezioni di donne in consiglio comunale in una politica in cui la presenza maschile è da sempre predominante, per altri, è un espediente di cui le donne capaci e valide non avrebbero affatto bisogno – sostiene Carriera –. Della caparbietà, della tenacia, dell’attenzione che solo le donne sanno mostrare nei confronti della quotidianità, i contesti istituzionali hanno imprescindibile bisogno. Le donne hanno finalità più nobili: operare di più e meglio. Buon lavoro a tutte».

«Il ruolo della donna, nella società in generale, assume contorni sempre più decisivi – afferma Katia Todisco, collaboratrice Confcommercio Bisceglie –. Tra famiglia, lavoro, impegni civico e politico la donna ancora oggi, con fatica, cerca di detenere le stesse opportunità degli uomini nei medesimi contesti. E il fatto che emergano, anche a livello politico-istituzionale, donne che ottengano risultati così appaganti e lusinghieri lascia ben sperare per il raggiungimento di una piena equità di trattamento», conclude Todisco.