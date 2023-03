E’ morto Pietro Antonino, ex Professore e vecchia gloria del Bisceglie Calcio

La notte scorsa è venuto a mancare all’età di 83 anni Pietro Antonino, ex Professore e vecchia gloria del Bisceglie Calcio.

Antonino per alcuni decenni è stato riferimento per i giovani insegnando nelle scuole medie matematica, oltre che apprezzato Commercialista. Per quel che concerne la vita sportiva, Pietro Antonino è stato un calciatore che ha scritto pagine importanti vestendo la maglia del Bisceglie Calcio negli anni ’60.

Il funerale sarà celebrato martedì 7 marzo alle ore 10.00 presso la Parrocchia Stella Maris.