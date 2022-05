“Donn&Maggio”, appuntamento domenicale con la visita guidata del centro storico

Si conclude oggi il terzo weekend di “Donn&Maggio”, l’iniziativa di Associazione “Borgo Antico” che accoglie nel centro storico di Bisceglie artigiane e imprenditrici per un intero mese dedicato alle donne, alle loro creazioni artigianali e alle loro attività imprenditoriali. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con fiori e decorazioni, si animano grazie alla creatività e all’energia di decine di artigiane, artiste e commercianti.

Se la scorsa settimana le condizioni meteorologiche non ne hanno permesso lo svolgimento, questa domenica riprendono finalmente le visite guidate, completamente gratuite, all’interno del centro storico biscegliese. Un’occasione per permettere ai turisti di ammirare le meraviglie di uno dei Borghi Antichi più grandi di Puglia e agli stessi biscegliesi di approfondire meglio la storia e il passato della propria città. Le visite guidate sono curate dalla professoressa Irene Frisari. Punto di incontro, ore 18.30, davanti al Teatro Garibaldi.

«Finalmente il sole è tornato a splendere e il nostro centro storico è pronto ad accogliervi per una piacevole passeggiata primaverile alla scoperta dei suoi tesori nascosti», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Tante artigiane e artiste vi aspettano nel Borgo Antico con le loro opere e le loro creazioni. Un’occasione per vivere insieme la bellezza della nostra città e valorizzare i talenti locali».