Donazione organi, Bat provincia più generosa. La Notte: “Grazie a chi dice Sì”

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre, è stata effettuata una nuova donazione multiorgano all’ospedale “Bonomo” di Andria. A donare è stato un uomo di 71 anni di Molfetta, grazie al consenso dato dalla moglie e dalla figlia. Tutte le operazioni della complessa donazione sono state coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello.

“L’ennesima donazione multiorgano nella Bat si è svolta emblematicamente nella domenica di settembre in cui ricorreva la ‘Giornata Nazionale del Sì’, istituita per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di manifestare la volontà o la scelta di donare organi, tessuti e cellule”, afferma il Consigliere Regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Sul territorio della Bat, l’indice di opposizione è solo del 10%, a dimostrazione del grande spirito di solidarietà dei cittadini. Come reso noto da Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt, dall’inizio dell’anno fino a oggi sono state eseguite sette donazioni multiorgano e sono state prelevate 130 cornee, un numero che fa della Bat la provincia più generosa di tutta Puglia”.

“Sono numeri che ci inorgogliscono”, prosegue La Notte. “Scegliere di donare i propri organi vuol dire offrire sé stessi per salvare la vita di chi non avrebbe altre possibilità di sopravvivenza. Un grazie sentito a tutti quei professionisti che quotidianamente, con attenzione ed impegno, sanno accogliere nella loro professione, nel dolore e nella disperazione, con giuste parole, quanti ‘dicono Sì’ perché nel loro lutto un’altra vita possa continuare”.