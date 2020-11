Dad alla “De Amicis”, la Dirigente: “Ristretto gruppo genitori mette in dubbio integrità istituto”

Il Consiglio di Istituto del primo circolo didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie si dissocia dalle affermazioni fatte da un “ristretto gruppo di genitori” in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e pubblicata su Bisceglie24 (LEGGI QUI).

“Nel breve testo si denigra ferocemente il lavoro di tutti gli operatori scolastici affermando testualmente che la nostra scuola ‘priva i piccoli alunni della possibilità di fruire di un’istruzione dignitosa’, e si demolisce l’immagine dell’istituzione mettendone in dubbio integrità e competenza. Nello stesso testo si cita il Regolamento per la didattica digitale integrata approvato dallo stesso Consiglio di Istituto nella seduta del 14/10/2020 con delibera n. 32 e reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ove si fa riferimento a tre ore giornaliere di attività in modalità sincrona a fronte delle due ore e trenta minuti difatti ad oggi assicurate (quindi una differenza di soli trenta minuti e dipendente da fattori contingenti), si tace però del fatto che il regolamento approvato in tempi non sospetti, contempla la sola ipotesi della DID come strumento unico in caso di temporaneo lockdown o quarantena dell’intero gruppo classe; mentre non contempla affatto l’ipotesi di una gestione contemporanea di parte del gruppo classe totalmente in presenza e parte del gruppo classe totalmente a distanza, circostanza che determina la erogazione del servizio necessariamente ed esclusivamente dalla sede centrale”. È quanto si legge nella nota firmata dalla Dirigente Scolastica dell’istituto, la dott.ssa. Di Liddo Marialisa, valida ad esprimere “la posizione del Consiglio di Istituto espresso in tutte le sue componenti (docenti, personale ATA e genitori) che desidera dissociarsi da tutti i contenuti della lettera”.

“Inoltre, non si presta attenzione al fatto che la stessa seduta del Consiglio di Istituto del 13 novembre 2020 convocata in via d’urgenza dal presidente Avvocato Moschetti Adriana aveva come unico punto all’ordine del giorno proprio la riorganizzazione della DID alla luce delle novellate disposizioni normative nazionali e regionali denotando la massima attenzione verso la questione”, prosegue la nota. “La seduta si concludeva, dopo aver argomentato con la massima trasparenza ed onestà sui punti di forza e sulle criticità che la scuola sta vivendo, con l’accoglimento della proposta del collegio dei docenti relativa alle due ore e trenta minuti di attività didattica in modalità sincrona in contemporanea al gruppo classe in presenza e ciò al fine di consentire alle trentasette classi della De Amicis di collegarsi alla rete di istituto in due differenti fasce orarie evitando le problematiche legate ad un sovraccarico della rete”.

“A tale proposito, al fine di scongiurare altre ulteriori e possibili azioni diffamatorie sulla infrastruttura telematica della ‘De Amicis’ alcune brevi considerazioni vanno spese sulla struttura della rete scolastica costituita da un Centro Stella completo di passacavi, cassetto ottico, pdu, patch panel e collegamento all’alimentazione elettrica con sezionatore di nuova fornitura, n. 4 nodi periferici con somministrazione in opera di rack 19’12u completi di passacavi, cassetti ottici, pdu, patch panel e collegamento all’alimentazione elettrica con sezionatore di nuova fornitura, n. 22 postazioni di rete lan singole; n. 4 dorsali in fibra ottica MM OM4 a 8 fibre cad., per il collegamento dal rack centro stella ai rack periferici, con fornitura e attestazione di pig-tail LC OM4, giunzione a fusione e cerifica della tratta con OTDR; a questo si aggiunge una linea dati XDSL il cui contratto è stato sottoscritto in data 03/06/2019 e dotato della seguente architettura di rete: FTTCab con tecnologia eVDSL con connettività fino a 200Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload con banda minima garantita pari a 100 Kbps”.

La Dirigente Scolastica infine conferma quanto già dichiarato (e riportato) dal Segretario generale provinciale della Flc Cgil Bat: “Per quel che concerne i dati in nostro possesso, il totale degli alunni del 1° Circolo Didattico ‘Edmondo De Amicis’ è di 618 unità, mentre sono state 162 le richieste di DAD. Qualunque altro tipo di dato che verrà reso noto non dovrà essere accostato alla nostra sigla sindacale”.