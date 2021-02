Covid, Angarano: “Già vaccinati educatori professionali che assistono alunni disabili”

“Oggi sono stati vaccinati gli educatori professionali impegnati nel servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Bisceglie e Trani”. A comunicarlo, sulla sua pagina social, è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Un servizio importante che nella nostra Città riguarda 167 bambini”, prosegue il primo cittadino, sottolineando “una attenzione significativa per queste figure professionali che svolgono un compito così delicato accanto a soggetti fragili”. A breve, dopo le città capoluogo della provincia, toccherà anche al restante personale scolastico della nostra città accedere alle vaccinazioni. Da domani, come già precedentemente annunciato, partiranno inoltre le vaccinazioni per gli over 80 (LEGGI QUI).