Cooperativa “Uno Tra Noi”, sei posti per il Servizio Civile / COME CANDIDARSI

“Anche quest’anno siamo una delle realtà sul territorio ad accogliere volontari del servizio civile universale”, questo il messaggio della referente della Cooperativa Sociale “Uno Tra Noi” di Bisceglie, Angela Quatela.

Il progetto da svolgere entro i dodici mesi di esperienza presso la sede di via Pietro Mascagni n. 30 si chiama “Care.zza” e “risponde alle esigenze di potenziamento dell’offerta socio-assistenziale e terapeutico riabilitativa rivolta ad anziani, diversamente abili, utenti psichiatrici e persone con dipendenza”, come si legge sul sito di Confcooperative Federsolidarietà.

Cliccando qui è possibile visionare il bando.

Questa, invece, la scheda del progetto.

Per candidarsi per uno dei sei posti a disposizione (uno riservato a giovani con minori opportunità – difficoltà economiche – ISEE inferiore o uguale a 10.000 euro) basterà compilare la domanda on line. Il compenso mensile è di 439,50 euro. Possono candidarsi ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni. Termine di presentazione: 26 gennaio 2022 – ore 14:00.

Infoline: 0803955904 – presidente@unotranoi.com