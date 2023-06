ContestoLab organizza a Bisceglie evento per raccolta fondi “Unici e a colori”

Venerdì 9 giugno alle ore 19:00 l’hotel Salsello di Bisceglie ospita l’aperitivo dei donatori nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Unici e a colori”. L’evento è organizzato dall’associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia con il patrocinio di Città Amica dell’autismo di Ruvo di Puglia.

Un momento di condivisione dei risultati dell’anno associativo 2022-23 e di presentazione dei progetti finanziati e realizzati grazie ai contributi continui dei donatori. Saranno ascoltate anche le testimonianze dirette di donatori, operatori e famiglie per vivere dall’interno la diversità e la ricchezza di stimoli che solo un’associazione aperta e inclusiva può offrire.

“La campagna di raccolta fondi ‘Unici e a colori’ è molto importante per la nostra associazione di volontariato – dichiara la presidente di ContestoLab Raffaella Caifasso – in quanto si basa sull’autofinanziamento delle famiglie, sulla partecipazione a bandi pubblici e privati e sui contributi di persone e aziende. Grazie a queste donazioni, specie quelle continue nel tempo, è possibile pianificare progetti, ed iniziative rivolti a ragazzi con un autismo e con una neurodiversità più impegnativa per le famiglie. Sono, infatti, sempre più convinta che ‘Quando i donatori fanno la differenza… Coloriamo la vita delle nostre famiglie’”

Il programma prevede, dopo i saluti di Raffaella Caifasso, presidente ContestoLab, gli interventi: Michela De Cillis, vicepresidente ContestoLab; Nico Curci, Associazione Giustizia e benessere sociale di Ruvo di Puglia; Sandro Parisi, associazione Borgorosso; Samuel Mazzolin, responsabile della campagna “Unici e a colori”; Angela Di Cuonzo, presidente Il colore degli anni ETS; Emanuela Caifasso, consigliera comunale di Ruvo di Puglia.