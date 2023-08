Consiglio: “Davanti alle segnalazioni non restiamo indifferenti. Grazie al buon senso di Katia”

“Ho visionato il video che ritrae la nostra giovane concittadina e posso dire con assoluta certezza che l’amministrazione non è assolutamente insensibile alle segnalazioni di cittadini che hanno a cuore il proprio quartiere, la propria città. Andremo a fondo sulle segnalazioni”, questo il commento del vice sindaco con delega all’igiene urbana Angelo Consiglio alle foto e al video inviati da Katia Coppola alla redazione di Bisceglie24 denunciando il degrado di via Ricasoli.

“Non solo: faremo le dovute sanzioni in caso di accertata verifica di mancato spazzamento – tiene a precisare il numero due dell’amministrazione Angarano – Colgo l’occasione per ringraziare Katia per il senso civico che ha dimostrato a differenza di tanti che abbandonano rifiuti a ogni ora del giorno senza rispetto né per gli altri né per i lavoratori della società di raccolta rifiuti”.

E in conclusione: “Sono pronto, insieme al sindaco Angarano, a incontrare Katia come a incontrare tutti i cittadini che rivolgono attente e giuste segnalazioni. Amministriamo con amore questa città: non possiamo essere indifferenti. La città è la nostra casa”.

Intanto l’assessore all’igiene urbana ci ha inviato foto della strada in questione ripulita in tutta la sua estensione nella mattinata di oggi, 5 agosto.