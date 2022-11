Concorso per “Istruttore Amministrativo”: quando e dove si svolgerà la prova scritta

È stato pubblicato l’avviso di convocazione prova scritta per il concorso pubblico utile alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di “Istruttore Amministrativo/Contabile” – categoria giuridica C.

La prova si svolgerà il giorno 18 novembre 2022, a partire dalle ore 16:00, presso la palestra dell’istituto scolastico “Battisti-Ferraris”, sita in Bisceglie in Via Pozzo Marrone n. 84.

La prova avrà una durata di 60 minuti (ad eccezione dei beneficiari di eventuali tempi aggiuntivi), durante la quale non sarà ammessa la consultazione di testi, codici, testi di legge e dizionari. La prova consisterà nella somministrazione d quesiti a risposta aperta e sintetica, inerenti alle materie oggetto del bando, da svolgersi durante tale arco di tempo.

Considerati gli esiti della preselezione svoltasi regolarmente in data 07.07.2022, l’elenco degli ammessi è consultabile all’interno del seguente documento: