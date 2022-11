Concorsi pubblici Comune di Bisceglie: date, orari e luoghi delle prove scritte

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo/Contabile” – Categoria giuridica “C”, posizione economica “C/1”, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate, si svolgerà il giorno 18 novembre 2022, a partire dalle ore 16:00, presso la palestra dell’Istituto Scolastico “Battisti-Ferraris”, sita in Bisceglie in via Pozzo Marrone 84.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo” – Categoria giuridica “D”, posizione economica “D/1”, si svolgerà invece il giorno 7 dicembre 2022, a partire dalle ore 15:30, presso la palestra dell’Istituto Scolastico “Battisti-Ferraris”, sita in Bisceglie in via Pozzo Marrone 84.

Per la partecipazione alle suddette prove scritte, i candidati dovranno: essere muniti di apposito documento di riconoscimento; compilare e consegnare l’autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 in cui si attesta, sotto propria responsabilità, di non essere sottoposti all’isolamento come misura di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, da rendere secondo il modello predisposto e scaricabile dal sito del Comune di Bisceglie (si vedano i successivi link).

Si comunica, inoltre, che la prova ha una durata di 60 minuti (ad eccezione dei beneficiari di eventuali tempi aggiuntivi), durante i quali non sarà ammessa la consultazione di testi, codici, testi di legge e dizionari.

È fatto obbligo ai candidati di attenersi alle prescrizioni del “Protocollo Operativo concorsi Comune di Bisceglie – prova scritta”, regolamento pubblicato sull’Albo Pretorio Online del Comune di Bisceglie e nella sezione “Concorsi” collegata al portale “Amministrazione Trasparente” e consultabile cliccando i seguenti link:

· Concorso “Istruttore Direttivo Amministrativo” – Categoria giuridica “D”, posizione economica “D/1”: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorso/concorso-pubblico-esami-la-copertura-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n2-posti

· Concorso “Istruttore Amministrativo/Contabile” – Categoria giuridica “C”, posizione economica “C/1”, di cui n. 1 riservato alle Forze Armate: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorso/concorso-pubblico-esami-la-copertura-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n3-posti

I candidati dovranno indossare le mascherine di protezione delle vie aeree, modello FFP2, fornite dall’Amministrazione in quella sede.

Nei prossimi giorni sarà resa nota la data per la prova scritta inerente al bando di concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.4 posti di “Agente di Polizia Locale” – Categoria Giuridica “C”, Posizione economica “C1”, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate.