Comune di Bisceglie avvia progetto con stakeholder nell’attività di autovalutazione

Il Comune di Bisceglie ha avviato un progetto per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane.

Il Comune, infatti, dopo aver partecipato alla relativa manifestazione di Interesse, è stato selezionato dalla Regione Puglia, che ha aderito alla proposta da Formez e dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione per la diffusione del Modello CAF (Common Assessment Framework, Griglia Comune di Autovalutazione), uno strumento manageriale finalizzato a rendere più efficace la valutazione delle performance organizzative e ritenuto nel settore pubblico un modello di gestione della qualità totale.

Attraverso la compilazione della piattaforma collaborativa F@CILE CAF 2023, il Comune avvierà un processo di autovalutazione con l’obiettivo di redigere il Rapporto di Autovalutazione e il relativo Piano di Miglioramento contenente le azioni risultate prioritarie.

Sia gli stakeholder interni (tutti i dipendenti e i rispettivi Dirigenti) sia quelli esterni (cittadini, associazioni, comitati e, più in generale, coloro che hanno interessi nei confronti del Comune di Bisceglie) saranno coinvolti nell’attività di autovalutazione e nei relativi progetti di miglioramento che ne deriveranno. Con apposita deliberazione di giunta, è stato istituito il Gruppo di Autovalutazione con il compito di dare attuazione al progetto.

“L’adesione a questa iniziativa promossa dalla Regione Puglia testimonia la volontà dell’Amministrazione di tendere sempre al miglioramento dei processi gestionali che poi si tramutano in ottimizzazione del funzionamento della macchina amministrativa e, conseguentemente, nell’efficientamento dei servizi offerti ai cittadini”, hanno commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore a Risorse Umane ed Organizzazione, Antonio Belsito. “Il progetto ha la valenza di valorizzare il rapporto con il cittadino al fine di individuare i suoi bisogni e poter rispondere in modo appropriato alle sue esigenze, nonché di valorizzare il capitale umano, quale risorsa interna all’Ente, stimolandone la partecipazione attiva nell’organizzazione dei processi di lavoro e la piena assunzione di responsabilità nel rapporto con il cittadino/utente. Un ringraziamento va al Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Maria Concetta Dipace, e al Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, Dott. Vincenza Fornelli, per aver seguito e attuato questa utile iniziativa”.