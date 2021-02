Club per l’Unesco Bisceglie e Radio Centro celebrano la “World Radio Day”

Il Club per l’Unesco di Bisceglie in collaborazione con Radio Centro Bisceglie presenterà e celebrerà il decimo anniversario della “Giornata Mondiale della Radio 2021”, venerdì 12 febbraio dalle ore 12:00 alle 13:00, in diretta Streaming video su www.rcsbisceglie.it e su FM 93.100 .

La “World Radio Day” è stata istituita nel 2012 dall’’Assemblea generale delle Nazioni Unite ad oltre 110 anni dall’invenzione della radio che resta tutt’oggi un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutta la sua diversità.

Questa edizione svilupperà tre temi principali: Evoluzione, Innovazione e Connessione. La prima tematica sarà esaminata con l’ausilio del Direttore di Radio Centro Bisceglie, Leo Di Pinto, mentre i giornalisti Pino Di Bitetto e Mino Dell’Orco, i quali saranno anche conduttori della trasmissione, discuteranno dei cambiamenti del ruolo della radio in questo anno particolare e drammaticamente inedito.

Il tema Connessione sarà trattato con il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Salvatore Valletta, con il contributo dell’Avv. Carolina Di Giorgio dello Studio Legale Di Giorgio di Trezzo sull’Adda, e con il supporto della Dott.ssa Rosanna Lauro, psicologa e psicoterapeuta che si soffermerà sull’importanza della radio anche come mezzo di grande importanza ad uso della Protezione Civile. Concluderà la trasmissione l’intervento del Presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie, Pina Catino.