Chiesa di sant’Andrea, al via la festa in onore di san Pio da Pietrelcina / PROGRAMMA

don Giuseppe Mazzilli

Avviata la Festa in onore di san Pio da Pietrelcina. A comunicarlo è il parroco della chiesa di sant’Andrea apostolo di Bisceglie, don Giuseppe Mazzilli, insieme alla presidente del Comitato san Pio, Vincenza Colaianni, e al Consiglio Pastorale.

Oggi, giovedì 21 settembre alle 18:00 santo rosario, mezz’ora dopo santa messa e alle 20 rivisitazione della vita del Santo. Alle ore 20:30, il Sagrato della Parrocchia si trasformerà in un palcoscenico per celebrare la vita di San Pio da Pietrelcina. Questo evento porterà il pubblico in un viaggio attraverso la storia di un uomo che ha segnato profondamente il nostro mondo. Lo spettacolo è frutto di un’approfondita ricerca dei momenti salienti nella vita di Padre Pio, riadattati in una rappresentazione teatrale-musicale. La direzione artistica è stata affidata a Francesco Di Benedetto, che ha guidato la parte teatrale e corale, mentre le coreografie sono state curate dalla talentuosa ballerina Raffaella dell’Aquila. Il parroco, don Giuseppe Mazzilli, ha guidato l’intero progetto con fervore.

L’indomani, venerdì 22 settembre, alle 18:00 rosario e alle 18:30 santa messa, mentre alle 21 veglia di preghiera in memoria del Beato Transito del Santo.

Sabato 23 settembre messe alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 18 rosario e messa alle 18:30. Al termine della funzione si avvierà la processione per le vie del quartiere e un momento di fraternità all’interno del cortile parrocchiale.