Celebrazioni in onore del Sacro Cuore di Gesù, ecco il PROGRAMMA completo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a cura della Confraternita del Cuore di Gesù che da più di duecento anni onora il cuore misericordioso di Cristo. La parrocchia Abbazia di san Matteo, in collaborazione con la Basilica Concattedrale di san Pietro, ha diramato il programma dei solenni festeggiamenti in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Da martedì 13 a giovedì 15 giugno triduo Solenne animato da don Pietro d’Alba, don Franco Lorusso e don Ferdinando Cascella.

Venerdì 16 giugno, giorno dedicato alla solennità del Sacro Cuore di Gesù. Alle 9:15 Diana a devozione di alcuni benefattori, alle 9:30 giro della Bassa Banda di Bisceglie, alle 17:45 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 18:30 Santa Messa presieduta dal parroco don Giuseppe Abbascià. Alle 19:30 avrà luogo la Processione del Simulacro Cuore di Gesù.

Il percorso seguirà queste strade cittadine: Largo san Donato, Via Perotti, Via Frisari, Via Dell’Olio, Piazza Regina Margherita, Corso Umberto (lato frutta), Piazza Castello, Largo Purgatorio, Via Colombo, Via Trieste, Via Trento, Piazza Duomo, Concattedrale.

Domenica 18 giugno è il giorno dedicato alla Consacrazione delle famiglie. Alle 9:00, 10:30, 19:00 saranno celebrate le Sante Messe in Concattedrale. Alle 8:30 spazio all’evento “Tutti in bici”, raduno e partenza in Piazza Duomo (pedalando si raggiungeranno il dolmen della Chianca e la Parrocchia Stella Maris).

Domenica 25 giugno Consacrazione della Comunità Parrocchiale. Alle 9:00,10:30, 19:00 saranno celebrate le Sante Messe in Concattedrale.

Venerdì 30 giugno alle 18:30 verrà celebrata la Santa Messa Solenne e avverrà la reposizione del simulacro del Cuore di Gesù.

Da sabato 10 a domenica 18 giugno raccolta straordinaria della Caritas parrocchiale di generi di prima necessità a lunga conservazione.