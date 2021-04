Celebrazione in memoria di Carlo De Trizio a quindici anni dalla sua scomparsa

Nella cappella del cimitero comunale domani, martedì 27 aprile, alle 10:30 avrà luogo una Santa Messa in memoria di Carlo De Trizio, nella giornata in cui ricorre il quindicesimo anniversario della sua morte in seguito al vile attentato terroristico avvenuto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq.

La funzione sarà celebrata dall’Arcivescovo della Diocesi di Barletta-Trani-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, alla presenza del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dei familiari del M.a.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) dei Carabinieri e di una ristretta presenza di Autorità Civili e Militari.

Al termine della messa una corona di alloro sarà deposta sulla tomba monumentale di Carlo De Trizio, Croce d’Onore alla memoria alle vittime di atti di terrorismo, compianto cittadino biscegliese.