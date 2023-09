Carruba Garden, inaugurazione dell’apiario integrato: ecco la nuova data

L’evento di inaugurazione dell’apiario integrato e la presentazione in tema di api didattica e apiterapia, organizzato da Aps A31-20Futuro Anteriore, in collaborazione con Pro Loco Unpli Bisceglie, GAL Ponte Lama, Carruba Garden e altre realtà del territorio, posticipati a causa del maltempo, verranno riproposti domenica 1° ottobre alle 10:00.

Il progetto promuove la diffusione di azioni volte a migliorare la conoscenza dell’ecosistema e dei principi della sostenibilità, attraverso esperienze legate al mondo delle api, svolgendo insieme a una figura specializzata in apicultura, attività di osservazione e apprendimento su campo in estrema sicurezza, grazie a questa tipologia innovativa di struttura di cui va diffondendosi l’utilizzo dal 2017; in Italia ne sono presenti già circa una ventina in varie regioni.

La partecipazione all’evento che si svolgerà nel Carruba Garden a Bisceglie (Zona Crosta) è gratuita previa prenotazione al seguente Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkqscfa1sYUpNzxZf0Iq19rz7aXDqL0Xvu6AQTF5BBGknBA/viewform?usp=pp_url

Nel caso in cui ci si fosse prenotati per il 24 settembre non è necessario prenotarsi nuovamente. Ulteriori info al numero Whatsapp 3515962034.

La proposta ricade nell’ambito del progetto “Cantieri Sociali Art’è” vincitore dell’avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia.